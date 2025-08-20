|
В Грузии сегодня произошли два землетрясения
20.08.2025 20:00
Сегодня в Грузии произошли два землетрясения.
По данным Национального центра наук о Земле и сейсмического мониторинга, землетрясение мощностью 3,8 магнитуд зафиксировано в 9 км к северо-востоку от города Сенаки, в селе Гахомела.
Землетрясение мощностью 3,5 магнитуд зафиксировано в селе Сагунио.
