В Грузии сегодня произошли два землетрясения


20.08.2025   20:00


Сегодня в Грузии произошли два землетрясения.

По данным Национального центра наук о Земле и сейсмического мониторинга, землетрясение мощностью 3,8 магнитуд зафиксировано в 9 км к северо-востоку от города Сенаки, в селе Гахомела.

Землетрясение мощностью 3,5 магнитуд зафиксировано в селе Сагунио.


