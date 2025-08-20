|
Врач-инфекционист: Подтверждается довольно много случаев Covid
20.08.2025 19:04
Врач-инфекционист Майя Буцашвили призывает граждан проходить тестирование на коронавирус в случае появления признаков инфекции. В социальной сети Facebook она пишет:
«Не стоит забывать тестироваться на Covid во время инфекции с лихорадкой. Точную статистику предоставить не могу, но сейчас довольно много случаев подтверждается как с помощью PCR, так и экспресс-тестов.
Иногда симптомы проявляются только в виде высокой температуры, иногда – кашля. Бывают и случаи диареи», — пишет Майя Буцашвили.
