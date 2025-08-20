Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Врач-инфекционист: Подтверждается довольно много случаев Covid


20.08.2025   19:04


Врач-инфекционист Майя Буцашвили призывает граждан проходить тестирование на коронавирус в случае появления признаков инфекции. В социальной сети Facebook она пишет:

«Не стоит забывать тестироваться на Covid во время инфекции с лихорадкой. Точную статистику предоставить не могу, но сейчас довольно много случаев подтверждается как с помощью PCR, так и экспресс-тестов.

Иногда симптомы проявляются только в виде высокой температуры, иногда – кашля. Бывают и случаи диареи», — пишет Майя Буцашвили.


