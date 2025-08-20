Кэролайн Левитт: Россия глубоко уважает Трампа

«При президентстве Буша Россия вторглась в Грузию, при президентстве Обамы Россия забрала Крым, при Байдене — вторглась в Украину, а при президенте Трампе Россия никуда не вторгалась и ничего не забирала», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.



По её словам, успехи Трампа за последние несколько дней — это нечто выдающееся.



«Между Россией и Украиной идёт уже три с половиной года жестокая война — конфликт, унесший жизни сотен тысяч россиян и украинцев и стоивший триллионы долларов. Слабость и некомпетентность бывшего президента США Джо Байдена позволили начаться этим убийствам. Несомненно, именно политика Байдена отвела мир от мира. При Буше Россия вторглась в Грузию, при Обаме — забрала Крым, при Байдене — вторглась в Украину, а при президенте Трампе Россия никуда не вторгалась и ничего не забирала, потому что Россия всегда глубоко уважала президента Трампа и его политику», — заявила Левитт.





