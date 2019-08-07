

Движение «Россия оккупант» призвала мэрию Тбилиси к переименованию Московского проспекта в столице

07.08.2019 19:04





Движение «Россия оккупант» провела на Московском проспекте Тбилиси акцию-перформанс. Гражданские активисты принесли на проспект вывески, на которых написаны имена и фамилии 170 бойцов, погибших в августовской войне 2008 года. В связи с 11 годовщиной войны перформанс символически состоялся у дома №11 по Московскому проспекту.



Одна из организаторов акции Мариам Гегучадзе заявила, что они предлагают столичной мэрии переименовать Московский проспект и назвать его одним из 170 имен, погибших в той войне.



"Мы принесли 170 причин, имена 170 людей, из-за которых в Грузии не должен существовать Московский проспект. Фамилии этих 170 человек являются вариантом, как можно назвать Московский проспект. Лично я была бы горда жить на улице кого-либо из этих людей. Это люди, которые воевали, защитили Грузию, и положили свою жизнь в этой войне"- заявила Мариам Гегучадзе.



Еще один участник акции Гига Макарашвили призывает мэра Тбилиси Каху Каладзе, посметь, и изменить название Московского проспекта.



"Мы думаем, что очень стыдно, чтобы такой большой проспект носил название столицы страны-оккупанта. Мы постарались и в минувшем году обратить на это внимание мэрии, и написали проспект Арчила Татунашвили, но эта надпись вскоре же исчезла. Сегодня мы принесли имена и фамилии 170 героев, которые погибли в этой войне. Мы думаем, что если эта улица будет носить имя любого из них, это был бы достойный выход"- заявил Макарашвили.





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