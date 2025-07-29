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Компания отца друга мэра Сенаки выигрывает многомиллионные тендеры
29.07.2025 13:24
Компания "Афо", принадлежащая Амирану Апакидзе — отцу Гиорги Апакидзе, бывшего бизнес-партнёра и близкого друга мэра Сенаки Вахтанга Гаделиа, регулярно получает крупнейшие госконтракты от мэрии Сенаки.
Только за период мэрства Гаделия (с 2021 года по сегодняшний день):
▪️ Компания выиграла 20 тендеров на сумму 5 293 214 лари
▪️ Получила 14 упрощённых закупок на 1 821 626 лари
С момента основания фирма получила в общей сложности:
▪️ 99 тендеров на сумму 13 060 144 лари
▪️ 42 прямых контракта на 3 289 633 лари
Из 99 тендеров:
— в 41 случае у компании не было конкурентов
— 14 контрактов были получены после дисквалификации других участников
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