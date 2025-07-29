Гегелия: Санкции уже охватывают разные круги

29.07.2025 12:55





Это единственная судьба, которую твердо разделят все соучастники этого режима, - так один из лидеров «Лело – Сильная Грузия» Григол Гегелия оценил введение Литвой санкций в отношении еще 10 граждан Грузии.



По его словам, это четкая заявка на то, что страны-члены Евросоюза в ежедневном режиме наблюдают за событиями в Грузии, и все санкционированные лица будут изолированы от цивилизованного мира.



«Власти, санкционированные Западом, бегут в Китай. Вчера Литва расширила список санкционированных лиц, которые касается не только политических высокопоставленных чиновников, а уже включает в себя судей, Антикоррупционное бюро и различные круги. это четкая заявка на то, что страны-члены Евросоюза в ежедневном режиме наблюдают за событиями в Грузии. В результате, список санкционированных расширяется, и в него входят не только политические высокопоставленные чиновники. Хочу, чтобы все лжесвидетели, каждый офицер полиции, пропагандисты режима и все те, кто вольно или невольно разделяет те злодейства, которые совершает «Грузинская мечта», раз и навсегда осознали, что их имена и дела известны западным странам. Соответственно, они будут изолированы от цивилизованного мира, и им придется вместе с «Грузинской мечтой» остаться с Китаем, Ираном, Венесуэлой и Науру. Это единственная судьба, которую твердо разделят все соучастники этого режима »,-отметил Гегелия.





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