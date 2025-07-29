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Банк "Карту" подаёт в суд на телекомпанию "ТВ Пирвели"


29.07.2025   12:50


Банк "Карту" подаёт в суд на телекомпанию "ТВ Пирвели" — требует не называть его "банком Иванишвили"

По информации "ТВ Пирвели", банк "Карту" начал юридическое разбирательство против телеканала с требованием не называть его "банком Иванишвили" или "олигархическим банком".

В иске, как утверждает телеканал, сказано, что Бидзина Иванишвили отрицает какую-либо связь с банком "Карту".

«Иванишвили утверждает, что банк »Карту» не имеет к нему никакого отношения», — пишет "ТВ пирвели".

Напомним, что "Карту банк" был основан благотворительным фондом "Карту", напрямую связанным с миллиардером и основателем партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили.
Однако официально он не фигурирует среди бенефициаров.


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