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Банк "Карту" подаёт в суд на телекомпанию "ТВ Пирвели"
29.07.2025 12:50
Банк "Карту" подаёт в суд на телекомпанию "ТВ Пирвели" — требует не называть его "банком Иванишвили"
По информации "ТВ Пирвели", банк "Карту" начал юридическое разбирательство против телеканала с требованием не называть его "банком Иванишвили" или "олигархическим банком".
В иске, как утверждает телеканал, сказано, что Бидзина Иванишвили отрицает какую-либо связь с банком "Карту".
«Иванишвили утверждает, что банк »Карту» не имеет к нему никакого отношения», — пишет "ТВ пирвели".
Напомним, что "Карту банк" был основан благотворительным фондом "Карту", напрямую связанным с миллиардером и основателем партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили.
Однако официально он не фигурирует среди бенефициаров.
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