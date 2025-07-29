Задержаны члены «грузинской банды», укравшие 1,5 млн шекелей у пожилых израильтян

29.07.2025 13:23





Израильская полиция задержала шестерых членов преступной группировки, которую в полиции называют "грузинской". Об этом стало известно в понедельник, 28 июля. Согласно подозрению, задержанные ограбили более 100 пожилых людей по всей стране. Подозреваемые крали их сумки и кошельки, после чего сняли с банковских счетов своих жертв более 1,5 млн шекелей.



109 пожилых женщин и двое мужчин - все в возрасте от 70 до 90 лет - подали жалобы на ограбления при схожих обстоятельствах - в районах Шфела, Гуш-Дан, Ашдоде и Хайфе. По версии следствия, члены группы, молодые люди в возрасте около 30 лет - действовали по "методу сэндвича": участники банды "прижимали" телом жертву в автобусе так, что те не могли вырваться, а в это время другой член группы вытаскивал из сумки кошелек и мобильный телефон. После ограбления с банковских счетов пожилых людей снимались деньги.



Большинство задержанных ранее уже привлекались к ответственности, в основном по делам о кражах, по которым также были предъявлены обвинения. По жалобам, ограбления происходили в дневное время. Как видно из записей камер наблюдения, когда члены группировки замечали пожилую женщину с сумкой, двое заходили перед ней и создавали неразбериху возле водителя, а затем еще один человек подходил сзади и похищал телефон и кошелек. В полиции сообщили, что пожилые женщины порой были "заперты" между участниками банды в течение нескольких минут.





Далее подозреваемые покидали автобус с украденным, и уже через несколько минут восстанавливали банковский и кредитный коды через приложение на украденном телефоне, поскольку большинство пожилых людей не блокируют доступ кодом. Вскоре после этого подозреваемые снимали наличные или переводили суммы, беря кредиты на счета жертв. В полиции заявили: "Есть случаи, когда банда успевала оформить кредит на счет до 40–50 тысяч шекелей за считанные минуты, до того как жертвы замечали пропажу". Таким образом одни члены группировки восстанавливали коды, а другие снимали деньги.

В расследовании также участвовали службы безопасности кредитных компаний, общественного транспорта и банков. Подозреваемым вменяются кража, мошенничество и сговор с целью совершения преступления. В ходе расследования были собраны более 120 дел, вероятно связанных с этой группировкой, участников которой задержали в Холоне, Бат-Яме, Ашдоде и Ашкелоне. Несмотря на большое количество дел, в полиции заявили, что это лишь "капля в море".

Утром 28 июля, когда расследование перешло в открытую фазу, оперативники Центрального управления задержали подозреваемых - жителей центра и юга страны. Одновременно прошли обыски и были изъяты улики, необходимые для следствия. В течение дня задержанных доставят в суд для продления их содержания под арестом.





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