

МНЕС в Грузии возглавил Марек Щигел

12.02.2020 10:32





Совет Европейского Союза 11 февраля новым руководителем Миссии Наблюдателей ЕС в Грузии назначил Марека Щигела.



50-летний Марек Щигел, который имеет длительный стаж работы на дипломатической службе, в настоящее время работает послом МИД Польши по вызовам безопасности и международным координатором по киберполитике. Ранее, в 2011–2015 годах, он был послом Польши в Бухаресте, а еще раньше занимал должность заместителя главы Миссии Польши в ОБСЕ и Офисе ООН в Вене.



Мандат Щигела в МНЕС войдет в силу с 15 марта и будет действовать до 14 декабря 2020 года. Его предшественник Эрик Хёг занимал этот пост в течение двух лет до середины декабря 2019 года.



С 1 января 2020 года обязанности руководителя МНЕС исполняет Кейт Фиерон.



Миссия Наблюдателей ЕС, которая занимается мониторингом выполнения Соглашения о прекращении огня 2008 года, имеет невооруженных наблюдателей, которые лишены доступа на территории оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона.



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