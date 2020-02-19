

Кетеван Цихелашвили комментирует гуманитарный кризис в оккупированном Цхинвальском регионе

19.02.2020 15:57





Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили заявила, что в оккупированном Цхинвальском регионе имеет место «настоящий гуманитарный кризис», который, по оценкам министра, «становится тяжелее изо дня в день».



По оценке Кетеван Цихелашвили, совокупность мер, к которым прибегает оккупационный режим, «создает проблемы» не только грузинскому населению Ахалгори, но и всем людям, проживающим в Цхинвальском регионе, «независимо от этнической принадлежности».



«Громчайшее проявление того факта, что режим действует против людей, как грузин, так и осетин, наверно, невозможно представить», — заявила Цихелашвили.



На фоне этого государственный министр указывает на необходимости открытия т.н. пункта пересечения в Ахалгори и призывает оккупационный режим сделать это.



«Это необходимый шаг для преодоления гуманитарного кризиса, и я призываю оккупационный режим и де-факто власти, сделать этот шаг в интересах людей, проживающих как в Ахалгори, так и во всем Цхинвальском регионе», — заявила Цихелашвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





