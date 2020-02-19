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Цхинвальский регион на грани гуманитарной катастрофы
19.02.2020 16:18
В управлении дошкольного, общего и дополнительного образования т.н. Министерства образования цхинвальского оккупационного режима заявляют, что запас продуктов в детских садах остался лишь на 10 дней.
Кроме того, как заявила местному информационному агентству руководитель ведомства Нана Джиоева, существуют небольшие перебои с поставками продуктов в школьные столовые, в частности, есть недостаток яиц и сметаны.
По сообщению осетинских СМИ, дефицит пищевой продукции не ощущается в главной больнице Цхинвали. Напомним, что согласно имеющейся информации, в оккупированном Цхинвали существует дефицит продуктов. Бизнесмены на прошлой неделе столкнулись с проблемами ввоза в оккупированный Цхинвали продовольственных и промышленных товаров через таможенный пункт «Нижний Зарамаг».
По их словам, выполнение требований договора об интеграции таможенных органов России представляется для них невозможным. Бизнесмены недовольны ужесточением требований к весовому контролю провозимого груза. В частности, они завозят в республику товар небольшими оптовыми партиями, учитывая небольшой рынок сбыта в республике. При этом, за каждое наименование (их бывает несколько десятков и более) они должны уплачивать по 300 рублей. А таможенная декларация обходится им в 8 тысяч рублей.
Местные предприниматели и производители уже встретились с представителями де-факто властей, которые пообещали решить их проблемы.
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