

Вольский: Политика России направлена на превращение Цхинвальского региона в военный полигон

19.02.2020 16:43





По словам первого вице-спикера парламента Грузии Гии Вольского, судьба людей, живущих в Цхинвали, не представляет интереса для России.



Гия Вольский прокомментировал дефицит продуктов в Цхинвали, отметив, что в оккупированном регионе ощущается нехватка всего — продуктов, медицинского обслуживания, защиты прав человека.



«Это чрезвычайно сложная ситуация. Судьба граждан Цхинвальского региона не представляет интереса для России. Цхинвальский регион для РФ является военной базой. Нет никаких признаков того, что Москва заинтересована в улучшении ситуации. Напротив, их политика направлена на опустошение Цхинвальского региона и завоевании большего пространства для военного полигона», — добавил Гия Вольский.



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