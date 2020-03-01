

Турция сообщила о масштабной атаке на позиции сирийского правительства

01.03.2020 11:56





Турция предприняла в Сирии широкомасштабную атаку на силы сирийского правительства. По данным Минобороны Турции, нейтрализованы более 2 100 целей. Ведомство публикует фотографии целей, уничтоженных в Идлибе.



Как сообщает агентство Анадолу, на веб-страницах в социальных сетях, поддерживающих режим Асада, сообщается о нейтрализации двух генералов сирийских правительственных сил.



Анадолу отмечает, что турецкие власти используют термин «нейтрализация» для обозначения убийства или задержания.



Ситуация в провинции Идлиб крайне обострилась после того, как в результате авиаудара сирийских правительственных сил погибло 34 турецких военнослужащих.



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