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Тбилиси вновь предлагает Цхинвали помощь в борьбе с коронавирусом
07.05.2020 19:32
Правительство Грузии активно сотрудничает с Международным комитетом Красного Креста, чтобы в условиях пандемии коронавируса оказать помощь жителям Цхинвальского региона, в том числе жителям Ахалгори, - заявила госминистр по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
«Я хочу пожелать нашим гражданам скорейшего выздоровления. Хочу еще раз подтвердить нашу готовность помочь населению, в том числе ковид-инфицированным», - отметила Цихелашвили.
Как заявила госминистр, она возмущена проведением в военных парадов в оккупированном Цхинвальском регионе Грузии.
«Это не только демонстрация незаконной силы, но таит в себе реальную угрозу с точки зрения распространения инфекции», - отметила Цихелашвили и призвала население не принимать участие в подобных мероприятиях.
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