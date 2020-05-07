

Международная кризисная группа оценивает реакцию на COVID-19 в Абхазии и Цхинвали

07.05.2020 22:17

Civil Georgia



Международная кризисная группа (МКГ) 7 мая опубликовала доклад, в котором оценивает реакцию оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона на пандемию COVID-19.



МКГ заявляет, что пандемия создала серьезную угрозу жителям как Абхазии, так и Цхинвальского региона на фоне дефицита медицинских запасов, слабой экономики и международной изоляции.



Согласно докладу, власти Абхазии и Цхинвали по-разному отреагировали на кризис.



Организация заявляет, что, в то время, когда Сухуми обратился за международной помощью для восполнения дефицита медицинских материалов, Цхинвали не отказался от самоизоляции и ограничил доступ к оккупированному региону всем гуманитарным организациям, кроме одной.



Пандемия коронавируса в Цхинвальском регионе



МКГ заявила, что Цхинвальский регион столкнулся с «огромным риском» с точки зрения борьбы с пандемией. «Значительная часть населения — 17% — пожилые люди», — говорится в докладе, согласно которому, что «больницы оснащены ненадлежащим образом», и один из немногих врачей в регионе отказался работать из-за отсутствия средств защиты.



Власти Цхинвали запретили переход на остальную территорию Грузии в феврале, и причиной этого была названа необходимость предотвращения распространения вируса, — заявляет МКГ.



Согласно докладу, Россия прекратила экспорт медицинских материалов в регион в начале марта под предлогом собственного повышенного спроса. Организация сообщает со ссылкой на «местного официального лица», что регион испытывает дефицит дезинфицирующих средств, и что цхинвальские власти поручили швейным мастерским шить маски и защитные халаты для медицинских работников.



МКГ также указывает на тот факт, что многие работники здравоохранения в регионе уже многие годы не проходили переподготовку и даже не знают, как использовать 26 вентиляторов для легких, присланных из России.



По его словам, развернутая в регионе незаконно российская военная база «немедленно ввела строгие меры», включая комендантский час, чтобы защитить военных от распространения вируса. «Российские солдаты теперь носят маски и перчатки», — говорится в документе.



Реакцию Цхинвали на вирус МКГ оценила, как «медленную». Организация отмечает, что, несмотря на риски для общественного здравоохранения, лидер Цхинвали Анатолий Бибилов выступил перед законодательным органом региона 25 марта, где присутствовали сотни местных жителей, а также разрешил провести молодежный турнир по борьбе 22-25 марта. «Школы и университеты были дольше, чем в других местах на Южном Кавказе», — пишет организация.



В докладе также обсуждаются усилия Международного комитета Красного Креста (МККК) по смягчению сложной гуманитарной ситуации в оккупированном регионе. МКГ заявляет, что МККК уже доставил помощь местным тюрьмам и намерен снабжать пожилых людей едой и масками, «в том числе в отдаленных селах».



Однако, согласно документу, «Комитет Красного Креста заявляет, что готов активизировать свои усилия, но у него нет медицинского персонала на месте, который оценил бы потребности на месте в области здравоохранения». По заявлению МКГ, власти Цхинвали не разрешили представителям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) перейти в оккупированный регион из остальной части Грузии на том основании, что «это подорвет их претензии на независимость».



Кризисная группа подчеркнула, что «с учетом масштабов кризиса», цхинвальские власти «серьезно рискуют», когда выдвигают «политические требования», и препятствуют активному сотрудничеству с ВОЗ и другими агентствами ООН. «Если приемлемый компромисс не смогут найти в отношении прибытия представителей ВОЗ, они должны хотя бы онлайн или по телефону пойти на коммуникацию, чтобы для поддержки местных усилий по предотвращению распространения вируса и предоставления медицинского оборудования передали нам необходимую информацию», — говорится в сообщении.



Организация заявляет, что цхинвальским властям следует «немедленно» найти способ для обеспечения визита оценочной миссии ВОЗ.



COVID-19 — кризис в Абхазии



Кризисная группа назвала ситуацию в Абхазии «лучше» по сравнению с Цхинвали, но отметила, что она также находится под риском из-за определенных проблем.



«Слабая инфраструктура в Абхазии, нехватка медицинских профессионалов и пожилые люди, где почти 20% населения старше 60 лет», — заявила организация, добавив, что 80% медицинских работников сами «подвержены риску» из-за возраста.



Организация заявляет со ссылкой на иностранного дипломата, что в случае заражения медицинского персонала Абхазия «лишится всех своих врачей за считанные дни».



По заявлению МКГ, абхазские власти с опозданием ввели социальное дистанцирование. По ее утверждению, пандемия COVID-19 совпала с выборами лидера региона, и существует «мало доказательств» о мерах предосторожности до или в день выборов.



Власти в Абхазии закрыли два пункта пересечения на разделительной линии, но разрешили 11 людям перейти на контролируемую Тбилиси территорию для посещения больницы; Позже одному из них установили коронавирус, — говорится в докладе.



По состоянию на 20 апреля абхазские власти начали ослаблять ограничения на передвижение и разрешили открытие рынков в крупных городах.



МКГ заявила, что в начале марта Сухуми обратился за иностранной помощью, на что ответила Программа развития ООН, и предоставила региону 12 000 пакетов основных предметов медицинского назначения и дезинфицирующих средств, приобретенных при финансовой поддержке США и ЕС. Кроме этого, по заявлению организации, специалисты ВОЗ с помощью ПРООН провели оценку потребностей.



Тем временем Россия направила в регион 500 тестов для выявления коронавируса и отправила военных для дезинфекции общественных мест. Однако, согласно докладу, абхазские власти, бюджет которых на 60% зависит от Москвы, опасаются экономических последствий пандемии.



В документе отмечается, что последствия пандемии окажут наибольшее влияние на торговлю и туризм, что является «основой» экономики региона. МКГ заявила, что зависимость Абхазии от туризма ничего хорошего не предвещает с точки зрения быстрого восстановления экономики.



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