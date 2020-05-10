

В Цхинвали выявлено пять новых случаев коронавирусной инфекции

10.05.2020 17:10





В оккупированном Россией Цхинвальском регионе Грузии зарегистрировано пять новых случаев коронавирусной инфекции, сообщают местные СМИ.



По информации агентства «Рес», все инфицированные изолированы, состояние их здоровья стабильное.



Всего в оккупированном Цхинвальском регионе подтверждено 22 случая заражения, в том числе 14 инфицированных являются курсантами российских военных училищ, семь гражданских лиц и один военный.



На карантине находятся 267 человек, ещё 43 человека в самоизоляции.





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