

Число инфицированных коронавирусом в Цхинвали выросло до 22

10.05.2020 20:58





Согласно последним данным, в оккупированном Цхинвальском регионе диагноз COVID-19 подтвердился еще у 5-ти жителей, и общее число инфицированных там выросло до 22 человек. Об этом журналистам заявили в санитарной службе де-факто режима.



По информации действующего в Цхинвали режима, все инфицированные находятся в изоляции в инфекционной больнице и их состояние стабильное.



Четырнадцать из заразившихся являются студентами российских вузов, один – военнослужащий, остальные семеро – гражданские лица. В настоящее время в карантин переведены до 500 человек.



Лидер цхинвальского режима Анатолий Бибилов подписал указ, согласно которому, из-за эпидемии коронавируса, период с 12 по 28 мая объявляется нерабочим. Де-факто режим до 31 мая продлил и веденные ограничения. Закрытыми остаются детские развлекательные центры, кафе, рестораны, бассейны, спортзалы и компьютерные клубы. До 31 мая в школах учеба проходит дистанционно. Кроме того, на границе с РФ приняты меры по ограничению пересечения граждан.



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