

Число инфицированных в оккупированном Цхинвали увеличилось до 23-х

11.05.2020 13:59





Число инфицированных в оккупированном Цхинвальском регионе Грузии увеличилось до 23-х. Об этом заявила глава т.н. санитарной службы Анна Гаглоева.



«Число зарегистрированных случаев составляет 23. Последний выявленный пациент – курсант российского военного училища», - сообщила Гаглоева.



По ее словам, на данный момент в «республике» в карантине под наблюдением врачей 193 лица.



Примечательно, что среди инфицированных 15 российских курсантов.



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