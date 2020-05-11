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Число инфицированных в оккупированном Цхинвали увеличилось до 23-х
11.05.2020 13:59
Число инфицированных в оккупированном Цхинвальском регионе Грузии увеличилось до 23-х. Об этом заявила глава т.н. санитарной службы Анна Гаглоева.
«Число зарегистрированных случаев составляет 23. Последний выявленный пациент – курсант российского военного училища», - сообщила Гаглоева.
По ее словам, на данный момент в «республике» в карантине под наблюдением врачей 193 лица.
Примечательно, что среди инфицированных 15 российских курсантов.
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