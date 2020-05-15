

Цихелашвили: С оккупированных территорий было перевезено 188 человек

15.05.2020 17:07





По заявлению Кетеван Цихелашвили, государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства, государство делает все возможное в условиях ограниченных возможностей, созданных оккупацией, чтобы помочь населению справиться с коронавирусом, особенно из Цхинвальского региона.



Как отмечает Цихелашвили, тенденция увеличения темпов заражения на оккупированных территориях Грузии очевидна, хотя у грузинской стороны нет возможности для проверки тех данных, которые публикуются.



«На оккупированных территориях растет число инфицированных людей. Согласно сегодняшним данным, я подчеркиваю, что по тем данным, что публикуют в самой Абхазии - 15 инфицированных, и 30 в Цхинвальском регионе.



К сожалению, у нас нет возможности проверить эти данные и, естественно, мы не можем с полной ответственностью сказать, что именно это те цифры, и не больше и не меньше, но очевидна тенденция, что показатели растут. Именно поэтому важно принять все меры по соблюдению протокола, чтобы предотвратить неуправляемое и массовое распространение этого вируса, мы делаем все возможное в условиях ограниченных возможностей, которую создает оккупация и изоляция, чтобы помочь населению на месте лучше справиться с инфекцией, особенно в Цхинвальском регионе. Начиная с того опыта, который получили мы и весь остальной мир, как справляться, заканчивая непосредственно медицинскими и гигиеническими средствами, и конечно же, еще раз скажу и подчеркну, полной готовностью и желанием помочь нашему населению из обоих регионов в диагностике и лечении этой инфекции в соответствующих клиниках, которые уже находятся возле линии оккупации по обоим направлениям. В особенности новая инфраструктура – Рухи, которая полностью подготовлена для принятия пациентов из Абхазии», - заявляет Цихелашвили.



По ее словам, с оккупированных территорий на контролируемую Грузией территорию было переведено 188 человек.



«На сегодняшний день, с оккупированных территорий на контролируемую территорию переведено 188 человек. Из них почти 80 человек проходят лечение от различных заболеваний в различных медицинских учреждениях и получают бесплатную медицинскую помощь. Остальные находятся в карантине или самоизоляции».





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