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В Абхазии выявлено 3 новых случая коронавируса
17.05.2020 15:34
Три новых случая заболевания коронавирусом выявлены оккупированном Россией регионе Грузии - Абхазии. Об этом пишет «Спутник Абхазия».
Согласно информации, оперативный штаб сообщает, что все они - члены одной семьи. Это мать, отец и их дочь, прибывшие в Сухуми из Сочи. У женщины диагностирована двусторонняя пневмония, у мужчины - дыхательная недостаточность, дочь переносит заболевание без осложнений. Все они помещены в гудаутскую больницу.
Таким образом, на сегодняшний день в Абхазии зафиксировано 17 случаев COVID-19. 13 из них - студенты, вернувшиеся из России, еще один заразившийся – военнослужащий российской базы, прибывший в Сухуми из Дагестана.
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