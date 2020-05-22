

Жертва оккупационного режима - семья не может вернуть тело покойного

22.05.2020 20:09





Семья не может вернуть тело еще одной жертвы оккупационного режима. Тело 63-летнего Джумбера Миладзе, жителя Ахалгори, четыре дня находилось в прозектуре города Гори, и совсем недавно было переправлено в прозектуру города Рустави.



Наряду с основной причиной смерти, Миладзе также проводится экспертиза на коронавирус, против чего возражает семья, утверждая, что 63-летний мужчина стал жертвой несвоевременной медицинской помощи, а не коронавируса. Близкие просят переправить тело Миладзе в его родной Ахалгори, где живет жена покойного.



«Тело все равно переправляют в Рустави. Я не знаю причину, машина уже мобилизована. Семья ничего не знала. Когда мы пришли и поговорили, следователь сказал, что заключение еще не поступило. Если бы мы не пришли, они бы его так переправили бы, что даже не сообщили бы нам», - заявляет близкий семьи.



10 мая у Миладзе возникли проблемы со здоровьем, и он был доставлен в больницу Цхинвали, однако семья обратилась с просьбой чтобы он был переведен на территорию, контролируемую центральными властями Грузии. Им было разрешено сделать это только через 10 дней. 63-летний мужчина скончался по дороге.

Это уже не первая жертва гуманитарной катастрофы в оккупированном регионе. По официальным данным, помимо Джумбера Миладзе, из-за несвоевременной медицинской помощи на оккупированной территории с сентября прошлого года по сей день погибло 15 человек.





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