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МИД Грузи: Ошибка в Tik-Tok устранена


23.05.2020   19:55


Ошибка в социальной платформе Tik-Tok устранена, оккупированные территории Грузии больше не упомянуты в качестве т.н. независимых государств, — сообщили во внешнеполитическом ведомстве Грузии.

По информации МИД, для устранения ошибки ведомство провело активную работу с китайской стороной как в Тбилиси, так и в Пекине.

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