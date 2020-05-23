

МИД Грузи: Ошибка в Tik-Tok устранена

23.05.2020 19:55





Ошибка в социальной платформе Tik-Tok устранена, оккупированные территории Грузии больше не упомянуты в качестве т.н. независимых государств, — сообщили во внешнеполитическом ведомстве Грузии.



По информации МИД, для устранения ошибки ведомство провело активную работу с китайской стороной как в Тбилиси, так и в Пекине.





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