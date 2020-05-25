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Украина осуждает продолжающуюся оккупантами бордеризацию на территории Грузии


25.05.2020   21:04


Украинская сторона решительно осуждает продолжающиеся незаконные процессы так называемой бордеризации, осуществляемых российской оккупационной властью на оккупированных территориях Грузии. Об этом говорится в официальном заявлении посольства Украины в Грузии.

В нем также отмечается, что в то время, когда все мировое сообщество мобилизует усилия для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, Российская Федерация продолжает агрессию против Грузии, цинично осуществляя «бордеризацию» почти по всему периметру оккупированных территорий Грузии.

«Такие деструктивные и провокационные действия сепаратистских режимов, полностью подконтрольных Российской Федерации, постоянно усиливаются российскими гибридными методами пропаганды, направленными на дестабилизацию ситуации безопасности в Грузии и регионе в целом.

Украинская сторона подтверждает свою поддержку суверенитета, территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мы призываем Российскую Федерацию прекратить незаконные действия по установлению искусственных барьеров на оккупированных территориях Грузии и выполнить в полном объеме свои обязательства в рамках Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008», - говорится в заявлении посольства Украины в Грузии.

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