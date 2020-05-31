|
|
|
Шестилетний пациент, доставленный в Тбилиси из оккупированной Абхазии, пребывает в стабильном состоянии
31.05.2020 15:29
По информации руководителя Ожогового центра Тбилиси Гуги Кашибадзе, состояние здоровья шестилетнего пациента, переведенного из оккупированной Абхазии, стабильное. По его словам, ребёнок остаётся в отделении интенсивной терапии.
«Состояние пациента на данный момент стабильное, однако диагноз очень серьезный — ожоги второй и третьей степени 25 процентов тела. Пациент находится в отделении интенсивной терапии Ожогового центра. Травма была получена из-за возгорания бензина. Пострадала в основном задняя часть верхних конечностей», — сказал Гуга Кашибадзе.
Шестилетний ребенок накануне был доставлен из оккупированной Абхазии в Ожоговый центр Тбилиси.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна