

Шестилетний пациент, доставленный в Тбилиси из оккупированной Абхазии, пребывает в стабильном состоянии

31.05.2020 15:29





По информации руководителя Ожогового центра Тбилиси Гуги Кашибадзе, состояние здоровья шестилетнего пациента, переведенного из оккупированной Абхазии, стабильное. По его словам, ребёнок остаётся в отделении интенсивной терапии.



«Состояние пациента на данный момент стабильное, однако диагноз очень серьезный — ожоги второй и третьей степени 25 процентов тела. Пациент находится в отделении интенсивной терапии Ожогового центра. Травма была получена из-за возгорания бензина. Пострадала в основном задняя часть верхних конечностей», — сказал Гуга Кашибадзе.



Шестилетний ребенок накануне был доставлен из оккупированной Абхазии в Ожоговый центр Тбилиси.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







