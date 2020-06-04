

Правительство Грузии с первых же дней распространения вируса выразила готовность помочь оккупированным регионам - отчет

04.06.2020 18:57





В период с 22 марта по 22 мая в общей сложности 233 человека перешли из оккупированных регионов Грузии на территорию, контролируемую центральными властями, из которых только у одного подтвердился коронавирус, — об этом говорится в отчете «Мероприятиях, проведенных правительством Грузии против COVID-19, который опубликован на веб-странице правительства Грузии.



Как отмечается в отчете, с первых же дней распространения коронавируса правительство четко заявило о готовности помочь всем людям, живущим на оккупированных территориях.



Согласно докладу, с начала марта населению, проживающему на оккупированных территориях, была оказана помощь по нескольким направлением, включая: своевременное информирование, обмен экспертным опытом, ввоз медицинских средств на место и лечение перевезенных пациентов. Оперативно были переведены и распространены соответствующие материалы на абхазском и осетинском языках. Инфекционисты дистанционно давали советы и делились опытом по мере необходимости.



«Абхазскому региону по различным каналам неоднократно предоставлялись различные медицинские приборы, оборудование и предметы гигиены для защиты от коронавируса. Этот процесс продолжается и по сей день.



До пандемии коронавируса с оккупированных территорий на территорию, контролируемую центральными властями, для получения медицинских сервисов, ежедневно переходили десятки человек. Несмотря на то, что после распространения коронавируса передвижение на оккупационной линии значительно сократилось, практически ежедневно фиксировался поток лиц, нуждающихся как в скорой, так и плановой медицинской помощи», — отмечается в отчете.



Согласно отчету, в целях лечения инфицированных пациентов была оборудована и начала работу больница Рухи, которая была построена для долгосрочных целей, в том числе для облегчения доступа к медицинскому обслуживанию для населения, проживающего на оккупированных территориях.





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