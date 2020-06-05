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В Цхинвали выявлено 12 новых случаев коронавируса
05.06.2020 14:03
В оккупированном Цхинвальском регионе подтверждено 12 новых случаев коронавируса. По заявлению заместителя руководителя де-факто главной санитарной службы Анны Гаглоевой, заразились курсанты военной академии, которые приехали в «республику» из РФ.
По информации де-факто властей, в оккупированном Цхинвальском регионе зафиксировано 57 случаев коронавируса, 31 пациент из общего числа заразившихся уже выздоровел и выписан из больниц.
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