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В Цхинвали выявлено 12 новых случаев коронавируса


05.06.2020   14:03


В оккупированном Цхинвальском регионе подтверждено 12 новых случаев коронавируса. По заявлению заместителя руководителя де-факто главной санитарной службы Анны Гаглоевой, заразились курсанты военной академии, которые приехали в «республику» из РФ.

По информации де-факто властей, в оккупированном Цхинвальском регионе зафиксировано 57 случаев коронавируса, 31 пациент из общего числа заразившихся уже выздоровел и выписан из больниц.

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