

В Цхинвали выявлено 12 новых случаев коронавируса

05.06.2020 14:03





В оккупированном Цхинвальском регионе подтверждено 12 новых случаев коронавируса. По заявлению заместителя руководителя де-факто главной санитарной службы Анны Гаглоевой, заразились курсанты военной академии, которые приехали в «республику» из РФ.



По информации де-факто властей, в оккупированном Цхинвальском регионе зафиксировано 57 случаев коронавируса, 31 пациент из общего числа заразившихся уже выздоровел и выписан из больниц.



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