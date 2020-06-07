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СГБ и МНЕС подтвердили задержание оккупантами трех граждан Грузии
07.06.2020 17:33
Служба государственной безопасности Грузии официально подтвердила незаконное задержание трех граждан Грузии на территории вблизи оккупированной Абхазии, в частности, Гальского района.
Данный факт подтвердили и в миссии наблюдателей ЕС.
По предварительной информации, трое молодых людей были задержаны на границе сел Пахулани муниципалитета Цаленджиха и Лекухона Гальского района оккупированной Абхазии. Согласно распространенной информации, они перевезены на оккупированную территорию, где помещены в изолятор. Другие детали произошедшего пока не известны.
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