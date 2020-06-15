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В Цхинвальском регионе выявлено два новых случая коронавируса
15.06.2020 13:02
В оккупированном Цхинвальском регионе выявлено два новых случая коронавируса. Данную информацию распространяют местные СМИ со ссылкой на заместителя председателя т.н санитарного комитета Анну Гаглоеву.
По её словам, двое инфицированных — вернувшиеся из России курсанты, которые находились на карантине.
По информации Гаглоевой, за прошедшие сутки было проведено 49 тестов.
По данным де-факто властей, всего заболевших коронавирусом за этот период — 78, из них на сегодняшний день выздоровели и выписаны 40 пациентов.
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