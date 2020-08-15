

Госминистр: Правительство делает все для сохранения мира и облегчения тяжелой доли разделенного войной общества

15.08.2020 18:49





В Кафедральном соборе Пресвятой Троицы проходит гражданская панихида по 13 лицам, погибшим во время вооруженного конфликта в Абхазии.



На панихиде присутствовали премьер-министр Грузии Георгий Гахария, мэр столицы Каха Каладзе, министр юстиции Тея Цулукиани, министр обороны Ираклий Гарибашвили и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани.



Как заявила Тея Ахвледиани журналистам, похороны пройдут в разных местах в соответствии с пожеланиями семей погибших.



«Учитывая пожелания семей погибших в ходе абхазской войны, захоронение состоится в разных локациях, в том числе на семейных кладбищах. По такому же принципу похороны двух иპ них состоятся сегодня с воинскими почестями на братском кладбище в Дигоми.



Еще раз хочу подчеркнуть, что альтернативы миру нет. Подобная трагедия в Грузии не должна повториться. Правительство Грузии делает все для сохранения мира и облегчения тяжелой доли разделенного войной общества и тяжелых последствий трагического конфликта, произошедшего в Грузии», - сказала Теа Ахвледиани.



Для справки, с территории оккупированной Абхазии доставлены идентифицированные останки 13 пропавших без вести во время вооруженного конфликта.



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