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Госминистр: Правительство делает все для сохранения мира и облегчения тяжелой доли разделенного войной общества
15.08.2020 18:49
В Кафедральном соборе Пресвятой Троицы проходит гражданская панихида по 13 лицам, погибшим во время вооруженного конфликта в Абхазии.
На панихиде присутствовали премьер-министр Грузии Георгий Гахария, мэр столицы Каха Каладзе, министр юстиции Тея Цулукиани, министр обороны Ираклий Гарибашвили и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани.
Как заявила Тея Ахвледиани журналистам, похороны пройдут в разных местах в соответствии с пожеланиями семей погибших.
«Учитывая пожелания семей погибших в ходе абхазской войны, захоронение состоится в разных локациях, в том числе на семейных кладбищах. По такому же принципу похороны двух иპ них состоятся сегодня с воинскими почестями на братском кладбище в Дигоми.
Еще раз хочу подчеркнуть, что альтернативы миру нет. Подобная трагедия в Грузии не должна повториться. Правительство Грузии делает все для сохранения мира и облегчения тяжелой доли разделенного войной общества и тяжелых последствий трагического конфликта, произошедшего в Грузии», - сказала Теа Ахвледиани.
Для справки, с территории оккупированной Абхазии доставлены идентифицированные останки 13 пропавших без вести во время вооруженного конфликта.
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