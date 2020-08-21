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Оккупационный режим приговорил Хвичу Мгебришвили к трем месяцам заключения


21.08.2020   18:15


Гражданина Грузии, незаконно задержанного в оккупированном Цхинвали, Хвичу Мгебришвили приговорили к трем месяцам заключения. Об этом Первому каналу Грузии заявили в Службе государственной безопасности.

Т.н. судебный процесс Хвичи Мгебришвили состоялся сегодня.

Заместитель директора информационно-аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе планирует сегодня навестить членов семьи Хвичи Мгебришвили.

В связи с делом Хвичи Мгебришвили вчера с утра была задействована горячая линия Миссии наблюдателей Евросоюза, и грузинская сторона периодически получала от них информацию.

Представители оккупационных сил задержали Хвичу Мгебришвили из Меджврисхеви 3 июля. Его обвинили в незаконном пересечении т.н. границы.

Де-факто КГБ т.н. Южной Осетии опубликовал и «видео-признание» Мгебришвили, согласно которому на оккупированную территорию он отправился ловить летучих мышей, и за это ему обещали от 5 до 10 тысяч долларов.

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