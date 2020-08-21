|
|
|
Оккупационный режим приговорил Хвичу Мгебришвили к трем месяцам заключения
21.08.2020 18:15
Гражданина Грузии, незаконно задержанного в оккупированном Цхинвали, Хвичу Мгебришвили приговорили к трем месяцам заключения. Об этом Первому каналу Грузии заявили в Службе государственной безопасности.
Т.н. судебный процесс Хвичи Мгебришвили состоялся сегодня.
Заместитель директора информационно-аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе планирует сегодня навестить членов семьи Хвичи Мгебришвили.
В связи с делом Хвичи Мгебришвили вчера с утра была задействована горячая линия Миссии наблюдателей Евросоюза, и грузинская сторона периодически получала от них информацию.
Представители оккупационных сил задержали Хвичу Мгебришвили из Меджврисхеви 3 июля. Его обвинили в незаконном пересечении т.н. границы.
Де-факто КГБ т.н. Южной Осетии опубликовал и «видео-признание» Мгебришвили, согласно которому на оккупированную территорию он отправился ловить летучих мышей, и за это ему обещали от 5 до 10 тысяч долларов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна