

Оккупационный режим приговорил Хвичу Мгебришвили к трем месяцам заключения

21.08.2020 18:15





Гражданина Грузии, незаконно задержанного в оккупированном Цхинвали, Хвичу Мгебришвили приговорили к трем месяцам заключения. Об этом Первому каналу Грузии заявили в Службе государственной безопасности.



Т.н. судебный процесс Хвичи Мгебришвили состоялся сегодня.



Заместитель директора информационно-аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе планирует сегодня навестить членов семьи Хвичи Мгебришвили.



В связи с делом Хвичи Мгебришвили вчера с утра была задействована горячая линия Миссии наблюдателей Евросоюза, и грузинская сторона периодически получала от них информацию.



Представители оккупационных сил задержали Хвичу Мгебришвили из Меджврисхеви 3 июля. Его обвинили в незаконном пересечении т.н. границы.



Де-факто КГБ т.н. Южной Осетии опубликовал и «видео-признание» Мгебришвили, согласно которому на оккупированную территорию он отправился ловить летучих мышей, и за это ему обещали от 5 до 10 тысяч долларов.



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