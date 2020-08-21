

СГБ: Полную ответственность за незаконное задержание Хвичи Мгебришвили несет оккупационный режим

21.08.2020 20:30





Служба государственной безопасности на основании информации, полученной через «горячую линию», действующую с помощью Миссии наблюдателей Европейского союза, подтверждает факт продления незаконного задержания гражданина Грузии Хвичи Мгебришвили в оккупированном Цхинвальском регионе, — об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности.



«Это является незаконным действием, за которое оккупационный режим несет полную ответственность. Так называемый «решение» еще раз свидетельствует о нарушении фундаментальных прав человека в оккупированном регионе и тяжелой ситуации с точки зрения безопасности на местах.



Служба государственной безопасности продолжает работу по освобождению Хвичи Мгебришвили и информированию международных организаций и стран-партнеров Грузии об этом незаконном решении», — говорится в заявлении СГБ.



Гражданина Грузии, незаконно задержанного в оккупированном Цхинвали, Хвичу Мгебришвили приговорили к трем месяцам заключения.



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