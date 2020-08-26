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140 семей беженцев из Абхазии получат квартиры в Цхалтубо
26.08.2020 11:59
140 семей беженцев из Абхазии получат квартиры в новостройках в городе Цхалтубо. Такое решение приняла комиссия, изучающая вопросы вынужденных переселенцев, сообщает Агентство вынужденных переселенцев и экомигрантов.
В Цхалтубо для вынужденно перемещенных семей строится шесть корпусов, в которых разместятся 420 семей.
На этом этапе квартиры получат те семьи, которые больше всего нуждаются в жилье. Список уже опубликован на сайте агентства.
Руководство агентства и члены комиссии по изучению вопросов вынужденных переселенцев индивидуально встретятся со всеми семьями, у которых будут вопросы касательно распределения квартир.
В Грузии на сегодняшний день более 273,4 тысячи человек со статусом вынужденно перемещенного лица, это более 88,7 тысячи семей. Государство намерено поэтапно предоставить жилье всем.
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