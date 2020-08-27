

В Абхазии зарегистрирован 21 новый случай коронавируса

27.08.2020 21:47





По информации т.н Минздрава оккупированной Абхазии, за последние сутки на коронавирус прошли тестирование 197 человек, из них у 21-го пациента был подтвержден COVID-19.



На данный момент в Гудаутской районной больнице проходят лечение 19 человек с подтвержденным диагнозом коронавируса, в том числе, трое пациентов находятся в критическом состоянии.



Всего в оккупированной Абхазии зарегистрировано 295 случаев заражения коронавирусом, 117 человек выздоровели, четверо скончались.





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