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«Кокойты фандараст» - осетинского провокатора не впустили в Цхинвальский регион
01.09.2020 12:11
Бывшего главу марионеточного режима оккупированного Россией Цхинвальского региона Грузии Эдурда Кокойты не впустили в Цхинвали. Об этом сообщают «Кавказ.Реалии».
Эдуард Кокойты направлялся в регион, чтобы поддержать участников протестов, которые требуют отставки действующего режима. Свое намерение Кокойты анонсировал в соцсетях, после чего пограничные посты были усилены.
«Его кортеж остановили в поселке Бурон, где был выставлен наряд Росгвардии. Экс-президенту напомнили, что в Южной Осетии по-прежнему действует режим ограничений по въезду в связи карантинными мерами по коронавирусу», — сообщил изданию источник в местных правоохранительных органах.
После этого Эдуард Кокойты и сопровождающие его лица развернулись, добавил собеседник.
Эдуард Кокойты возглавлял марионеточный режим в 2008 году, когда российские войска вторглись на территорию Грузии. Вторжению предшествовали продолжительные провокации с российской и осетинской стороны, вызвавшие гибель грузинского населения и грузинских миротворцев.
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