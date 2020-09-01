

«Кокойты фандараст» - осетинского провокатора не впустили в Цхинвальский регион

01.09.2020 12:11





Бывшего главу марионеточного режима оккупированного Россией Цхинвальского региона Грузии Эдурда Кокойты не впустили в Цхинвали. Об этом сообщают «Кавказ.Реалии».



Эдуард Кокойты направлялся в регион, чтобы поддержать участников протестов, которые требуют отставки действующего режима. Свое намерение Кокойты анонсировал в соцсетях, после чего пограничные посты были усилены.



«Его кортеж остановили в поселке Бурон, где был выставлен наряд Росгвардии. Экс-президенту напомнили, что в Южной Осетии по-прежнему действует режим ограничений по въезду в связи карантинными мерами по коронавирусу», — сообщил изданию источник в местных правоохранительных органах.



После этого Эдуард Кокойты и сопровождающие его лица развернулись, добавил собеседник.



Эдуард Кокойты возглавлял марионеточный режим в 2008 году, когда российские войска вторглись на территорию Грузии. Вторжению предшествовали продолжительные провокации с российской и осетинской стороны, вызвавшие гибель грузинского населения и грузинских миротворцев.





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