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СГБ: Оккупанты осуществили незаконную «бордеризацию» возле села Карапила
01.09.2020 21:11
«Оккупационные силы осуществили незаконную «бордеризацию» возле села Карапила Каспского муниципалитета», — сообщает Служба государственной безопасности.
По информации ведомства, СГБ задействовала горячую линию, а также проинформировала о произошедшем МНЕС.
«Это еще один деструктивный шаг, который представляет серьезную угрозу для безопасности среды. Информация об очередных незаконных действиях оккупационных сил будет передана сопредседателям Женевских международных дискуссий и нашим международным партнерам», — заявили в СГБ.
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