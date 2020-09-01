

СГБ: Оккупанты осуществили незаконную «бордеризацию» возле села Карапила

01.09.2020 21:11





«Оккупационные силы осуществили незаконную «бордеризацию» возле села Карапила Каспского муниципалитета», — сообщает Служба государственной безопасности.



По информации ведомства, СГБ задействовала горячую линию, а также проинформировала о произошедшем МНЕС.



«Это еще один деструктивный шаг, который представляет серьезную угрозу для безопасности среды. Информация об очередных незаконных действиях оккупационных сил будет передана сопредседателям Женевских международных дискуссий и нашим международным партнерам», — заявили в СГБ.



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