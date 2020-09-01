

Зурабишвили обратилась к международным организациям в связи с обстановкой в Цхинвальском регионе

01.09.2020 21:49





Президент Грузии Саломе Зурабишвили письменно обратилась к международным организациям, руководству ООН и ЕС, а также к сопредседателям Женевских международных дискуссий, чтобы они использовали все имеющиеся у них возможности для того, чтобы предотвратить эскалацию обстановки, которая сложилась на оккупированных территориях Грузии и в особенности в Цхинвальском регионе, защитить население от угроз и чтобы в будущем там больше не нарушались фундаментальные права человека.



В обращении президента Грузии подчеркивается, что существующее на оккупированных территориях социальное и гуманитарное положение постоянно и быстро ухудшается, систематически и грубо нарушаются права человека и имеют место факты незаконного похищения и лишения свободы граждан Грузии.



Часты случаи смерти людей при неопределенных обстоятельствах в существующих на оккупированных территориях незаконных местах заключения, а также, систематический характер носит физическое и психологическое давление в отношении проживающего там населения.



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