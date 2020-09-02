

Арешидзе: Необдуманные шаги Бибилова обусловили выход людей на улицу

02.09.2020 17:52





«Необдуманные шаги и ошибки Бибилова обусловили выход людей на улицу. Это не нравится Москве. Поэтому, я думаю, что если Бибилова и не уберут оттуда, то, во всяком случае, очень серьезно накажут, - заявил политолог Мамука Арешидзе, говоря о событиях, развернувшихся в оккупированном Цхинвали.



По его словам, в оккупированном Цхинвальском регионе перемены уже начались.



«Изменения уже начались, правительство ушло в отставку. Не исключено, что за ним последует и президент. Следует сказать, что такие акции мы уже видели в Цхинвали до президентства Кокойты, тогда тамошнее общество поддерживало другого и за этим последовали продолжительные акции зимой. Сегодняшние акции носят немного иной характер. Примечательна статья журналиста «Эха Кавказа» после гибели Татунашвили, в которой он писал, что если простить нынешним властям произошедшее с Татунашвили, то последуют аналогичные случаи с гражданами осетинской национальности, и он оказался прав. При режиме Бибилова пытки людей в изоляторах и тюрьмах были привычны. В конечном итоге тяжелейший психологический фон, экономическое положение и этот факт довели этих покорных людей до акций. Это случилось не только из-за смерти Инала Джабиева, это произошло вследствие процесса и создавшегося психологического положения. Изменения уже происходят. Это отставка правительства, серьезно пошатнулись позиции Бибилова, а также недовольство Москвы… Необдуманные шаги и ошибки Бибилова обусловили выход людей на улицу. Это не нравится Москве. Поэтому, я думаю, что если Бибилова и не уберут оттуда, то, во всяком случае, очень серьезно накажут», - заявил Мамука Арешидзе в пресс-клубе «Квира».



Напомним, что протестные выступления в оккупированном Цхинвальском регионе последовали за гибелью 28-летнего Инала Джабиева в изоляторе милиции Цхинвали. По утверждению его близких, он умер в результате пыток.



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