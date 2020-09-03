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В Абхазии зафиксировано 42 новых случая коронавируса
03.09.2020 20:48
За последние 24 часа в оккупированной Абхазии зафиксировано 42 новых случая коронавируса. Как передает Sputnik, об этом сообщает т.н. оперативный штаб.
По их же информации, за прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 227 граждан и диагноз COVID-19 подтвержден у 42 из них.
На данный момент в Гудаутской больнице находится 36 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии пять человек, средней степени тяжести 10 пациентов. Выписано три человека. Также выздоровели 12 человек, находившихся на самоизоляции.
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