

В Абхазии зафиксировано еще 40 новых случаев коронавируса

04.09.2020 21:21





По данным т.н Минздрава оккупированной Абхазии, за прошедшие сутки на коронавирус прошли тестирование 182 человека, из них COVID-19 подтвердился у 40.



На данный момент в Гудаутской районной больнице проходят лечение 40 инфицированных пациентов, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.



За все время в оккупированной Абхазии зарегистрировано 466 случаев заражения коронавирусом, 154 человека выздоровели и четверо скончались.



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