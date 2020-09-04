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В Абхазии зафиксировано еще 40 новых случаев коронавируса
04.09.2020 21:21
По данным т.н Минздрава оккупированной Абхазии, за прошедшие сутки на коронавирус прошли тестирование 182 человека, из них COVID-19 подтвердился у 40.
На данный момент в Гудаутской районной больнице проходят лечение 40 инфицированных пациентов, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.
За все время в оккупированной Абхазии зарегистрировано 466 случаев заражения коронавирусом, 154 человека выздоровели и четверо скончались.
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