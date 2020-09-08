

Удерживаемого оккупантами в Цхинвали Зазу Гахеладзе навестили представителей Красного Креста

08.09.2020 21:43





Задержанного оккупационным режимом Зазу Гахеладзе в изоляторе Цхинвали навестили представители Международного комитета Красного Креста. Информацию об этом Первому каналу Грузии подтвердила семья Гахеладзе.



По словам жены Зазы Гахеладзе, представители Красного Креста передали письма от членов семьи задержанному, а завтра представители Красного Креста передадут им ответное письмо от заложника, который содержится в тюрьме Цхинвали.



Российские военные захватили Зазу Гахеладзе 11 июля возле крепости Схвило в муниципалитете Каспи. При задержании оккупанты нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу.



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