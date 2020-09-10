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В оккупированной Абхазии зафиксирован 21 новый случай заражения коронавирусом


10.09.2020   10:02


В оккупированной Абхазии зафиксирован 21 новый случай заражения коронавирусом.

На сегодня в Гудаутской районной больнице проходят лечение от коронавируса 53 человека, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

С начала пандемии в регионе выявлено 557 случаев инфицирования, из них 158 человек выздоровели и пятеро умерли.

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