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В оккупированной Абхазии зафиксирован 21 новый случай заражения коронавирусом
10.09.2020 10:02
В оккупированной Абхазии зафиксирован 21 новый случай заражения коронавирусом.
На сегодня в Гудаутской районной больнице проходят лечение от коронавируса 53 человека, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.
С начала пандемии в регионе выявлено 557 случаев инфицирования, из них 158 человек выздоровели и пятеро умерли.
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