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В оккупированной Абхазии выявлено 53 новых случая коронавируса
19.09.2020 21:27
За последние сутки в оккупированной Абхазии тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 195 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 53 из них. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на т.н. оперативный штаб.
На данный момент в Гудаутской больнице находится 81 человек, из них 78 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 6 человек, средней степени тяжести 13, выписано 5 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в оккупированной Абхазии на сегодняшний день составляет 878 человек. Из них 240 пациентов выздоровели, семь летальных случаев.
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