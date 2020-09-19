

В оккупированной Абхазии выявлено 53 новых случая коронавируса

19.09.2020 21:27





За последние сутки в оккупированной Абхазии тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 195 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 53 из них. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на т.н. оперативный штаб.



На данный момент в Гудаутской больнице находится 81 человек, из них 78 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 6 человек, средней степени тяжести 13, выписано 5 пациентов.



Общее число выявленных заболевших коронавирусом в оккупированной Абхазии на сегодняшний день составляет 878 человек. Из них 240 пациентов выздоровели, семь летальных случаев.



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