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В оккупированной Абхазии выявлен 61 новый случай коронавируса
20.09.2020 20:13
За последние сутки в оккупированной Абхазии тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 225 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 61 из них. Об этом сообщают медиа со ссылкой на т.н. оперативный штаб.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в оккупированной Абхазии на сегодняшний день составляет 939. Из них выздоровели 255 пациентов, семь – скончались.
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