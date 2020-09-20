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В оккупированной Абхазии выявлен 61 новый случай коронавируса


20.09.2020   20:13


За последние сутки в оккупированной Абхазии тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 225 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 61 из них. Об этом сообщают медиа со ссылкой на т.н. оперативный штаб.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в оккупированной Абхазии на сегодняшний день составляет 939. Из них выздоровели 255 пациентов, семь – скончались.

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