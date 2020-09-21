

Нателашвили призвал грузин, проживающих в России, выразить протест Кремлю против ползучей оккупации Грузии

21.09.2020 17:24





Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили призвал грузин, проживающих в России, выразить протест Кремлю против продолжающейся на оккупационной линии в Земо-Никози ползучей оккупации Грузии.



«Российские оккупанты вновь проложили ограждение из колючей проволоки на грузинской земле. Кремль спешит. Знают, что через несколько месяцев их сателлитный режим Иванишвили закончит свое существование и они не смогут безнаказанно вторгнуться в Грузию.



Я призываю 300 тысяч грузин, проживающих в Москве! Начинайте акции протеста у Кремлевской стены! Пусть Путин услышит там же из своего кабинета голос протеста грузин!



Я знаю, что в России проживает много отважных грузин граждан России. Не смотрите спокойно на бедствие Грузии!", - заявил Нателашвили.



По его словам, когда все грузины, находящиеся за пределами страны и внутри нее встанут вместе, тогда и будут убраны ограждения из колючей проволоки, и уйдут отсюда оккупанты.



«Давайте объединимся против единого врага и сделаем все возможное, чтобы русский народ понял, что здесь происходит по решению их правительства.



Хочу напомнить вам о ситуации минувшего лета, когда в Карабахе вновь вспыхнул конфликт, армяне и азербайджанцы взбудоражили Москву, спецназ гонялся за ними, чтобы успокоить и этот конфликт был остановлен. Также и граждане Америки, если какая-нибудь проблема создается их исторической родине, они выходят и проводят акции в Вашингтоне и Нью-Йорке с соответствующими требованиями.

Если мы не скажем об этом громко, ничего не выйдет. Мы хорошо видели, что дала нам надежда на других. Вся военная техника бессильна против объединенного голоса грузин», - заявил политик.





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