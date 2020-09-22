

В оккупированной Абхазии зафиксировано 56 новых случаев коронавируса

22.09.2020 10:39





В оккупированной Абхазии зафиксировано 56 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на т.н. оперативный штаб.



По их же информации, общее число выявленных заболевших коронавирусом в оккупированной Абхазии на сегодняшний день составляет 995 человек. Из них 285 пациентов выздоровели, скончались же семь граждан с коронавирусом.



Как сообщается, за прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 173 граждан.



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