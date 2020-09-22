

DRI: российские военные базы в оккупированных регионах Грузии отризательно сказываются на правах человека

22.09.2020 20:22





Российские военные базы в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе отрицательно сказываются на правах человека, говорится в отчете «Исследовательского института демократии» (DRI).



«Размещение подразделений ФСБ России по всему периметру разделительной линии служит целям контроля прямого контакта между грузинами и абхазами / грузинами и осетинами в прямом и переносном смысле», — сообщает организация.



В отчете говорится, что благодаря договоренностям о союзничестве и стратегическом партнерстве с обоими оккупированными регионами, Россия еще больше укрепила свои позиции.



«Речь идет об укреплении военных баз, которые, согласно Стамбульскому саммиту ОБСЕ 1999 года, должны быть выведены с территории Грузии. Вопреки этому обязательству, российская сторона усилила свои существующие базы на оккупированных территориях и начала строительство новых. Та же участь постигла соглашение из шести пунктов, достигнутого после российско-грузинской войны 2008 года, которое включало прекращение огня и возврат к довоенному статусу. Вместо его выполнения продолжается процесс т.н. «бордеризации», — заключает DRI.



В докладе также освещаются факты убийства этнических грузин на территориях, контролируемых Российской Федерацией.



«С 2014 года на оккупированных Россией территориях с особой жестокостью были убиты четверо грузинских граждан: в 2014 году — 18-летний Давид Башарули, в 2016 году — 31-летний Гига Отхозория, в 2018 году — 35-летний Арчил Татунашвили, в 2019 году — 29-летний Ираклий Кварацхелия».



Согласно отчету, усиление вмешательства России привело к резкому ухудшению ситуации с правами человека в оккупированных регионах.



«Закрытие большинства блокпостов вдоль разделительной линии еще больше обострило социальную ситуацию. Значительно увеличилось количество незаконных задержаний из-за т.н. незаконного пересечения границы. Строгие ограничения свободы передвижения отрицательно сказались на условиях жизни людей, проживающих на оккупированных территориях, их доступе к образованию и здравоохранению, а также способствовуют дискриминации этнических грузин», — говорится в докладе.



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