Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Задержанный оккупационным режимомо Хвича Мгебришвили будет освобожден завтра


24.09.2020   18:24


Хвичу Мгебришвили, задержанного оккупационным режимом, завтра освободят из тюрьмы оккупированного Цхинвали. Об этом руководитель аналитической службы СГБ Ираклий Антадзе заявил после встречи, проведенной в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них в Эргнети.

На сегодняшней встрече грузинская сторона вновь потребовала безоговорочного освобождения незаконно задержанных граждан Грузии. По словам Антадзе, на встрече говорили о фактах процесса т.н. бордеризации у оккупационной линии в последнее время.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна