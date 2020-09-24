

Задержанный оккупационным режимомо Хвича Мгебришвили будет освобожден завтра

24.09.2020 18:24





Хвичу Мгебришвили, задержанного оккупационным режимом, завтра освободят из тюрьмы оккупированного Цхинвали. Об этом руководитель аналитической службы СГБ Ираклий Антадзе заявил после встречи, проведенной в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них в Эргнети.



На сегодняшней встрече грузинская сторона вновь потребовала безоговорочного освобождения незаконно задержанных граждан Грузии. По словам Антадзе, на встрече говорили о фактах процесса т.н. бордеризации у оккупационной линии в последнее время.





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