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Миссия наблюдателей ЕС рассказала о встрече в Эргнети
24.09.2020 21:06
В селе Эргнети на линии оккупации «Южной Осетии» сегодня, 24 сентября, состоялась очередная, 97-я по счету встреча в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них (IPRM). Заседание вели глава Миссии наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) Марек Щигел и спецпредставитель главы ОБСЕ на Южном Кавказе Рудольф Михалка.
Участники обсудили ряд вопросов, касающихся стабилизации и нормализации ситуации в регионе, коснулись процесса бордеризации вдоль административной границы, ситуацию с безопасностью в районе Чорчана-Цнелиси, а также в других местах. Кроме того, в Эргнети вновь говорили о важности свободного передвижения в регионе. В повестке дня также обсуждались последствия длительного закрытия пунктов пропуска вдоль линий разграничения и последствия пандемии Covid-19. Значительное внимание было уделено недавним задержаниям граждан Грузии.
«Координаторы приветствовали стремление участников к регулярному обмену мнениями в формате IPRM. Была подчеркнута важная роль «горячей линии», управляемой МНЕС. При этом сокоординаторы подчеркнули, что своевременный обмен информацией через все доступные платформы для предотвращения инцидентов и снижения напряженности вдоль административной границы остается решающим», — говорится в сообщении миссии.
В пресс-службе МНЕС отмечают, что встреча приходила при соблюдении всех необходимых мер безопасности в связи с пандемией коронавируса. Участники договорились провести следующее заседание 20 ноября 2020 года, если позволит ситуация.
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