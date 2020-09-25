

Оккупанты освободили Хвичу Мгебришвили после почти 3 месяцев незаконного заключения

25.09.2020 14:33





После почти трехмесячного незаконного заключения оккупационные силы освободили Хвичу Мгебришвили. Информацию Табуле подтвердила Государственная служба безопасности.



Хвича Мгебришвили уже находится на территории, контролируемой Грузией, однако перед встречей с семьей он должен пройти 8-дневный обязательный карантин.



Заместитель директора аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе заявляет, что освобожденный из оккупированного Цхинвали Хвича Мгебришвили здоров и у него не отмечается следов насилия.



«Мы доставили Хвичу Мгебришвили, который находился в незаконном заключении, на контролируемую центральным правительством территорию. Состояние его здоровья, как он сам говорит, хорошее. Исходя из обстоятельств, он переведен в карантин. Поэтому нам не предоставилась возможность с ним подробно поговорить. После прохождения карантина у нас будет больше деталей о его незаконном задержании. У него не отмечается визуальных признаков насилия», — заявил Ираклий Антадзе.



Хвича Мгебришвили был задержан по обвинению в пересечении линии оккупации в оккупированном Цхинвале 3 июля. Позже, де-факто прокуратурой оккупированного Цхинвали ему было предъявлено еще одно абсурдное обвинение, согласно которому Хвича Мгебришвили якобы по заданию лаборатории Лугара отправился в Цхинвальский регион, чтобы собрать летучих мышей для получения биологического материала.





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