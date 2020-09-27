

Исполнилось 27 лет со дня захвата Сухуми абхазскими и российскими бандформированиями

27.09.2020 10:51





Прошло 27 лет со дня падения Сухуми. Военное противостояние началось в Абхазии 14 августа 1992 года. По приказу Владислава Ардзинба, так называемая «Абхазская гвардия» в районе села Охуреи Очамчирского района открыла огонь по частям Национальной гвардии министерства обороны Грузии, которые были переброшены для охраны железнодорожного участка Сочи-Ингири. Грузинские войска были введены в регион после подписания соответствующего договора с Ардзинба, однако, несмотря на это, абхазская сторона открыла огонь и, кроме того, стала оказывать сопротивление в Очамчирском, Гульрипшском районах и в Сухуми.



Военная конфронтация в Абхазии продолжалась в течение 13 месяцев и 13 дней. 16 сентября 1993 года абхазская сторона нарушила Сочинское соглашение о прекращении огня от 27 июля и начала штурм Сухуми. Борьба за город продолжалась 11 дней.



27 сентября 1993 года вооруженные абхазы взяли здание Верховного совета Абхазской Автономной Республики, пленив председателя Верховного совета Жиули Шартава и его соратников, которых позже расстреляли. Сухуми пал. 30 сентября 1993 года абхазо-российские соединения заняли позиции вдоль реки Ингури.



30 сентября 1993 года российско-абхазские военные подразделения заняли позиции вдоль реки Ингури. Каждый год 30 сентября власти де-факто республики отмечают «День победы и независимость Абхазии».



По не уточненным окончательно данным грузинской стороны, в результате конфликта в Абхазии 1992-1993 гг. с грузинской стороны погибли более 10 000 военнослужащих и мирных жителей, а около 300 000 человек потеряли свой кров и стали беженцами. По данным абхазской стороны, в результате конфликта погибли 3 500 человек, до 2 000 - были ранены.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





